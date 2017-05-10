«Бессмертный полк», футболки СССР и символика «ЛНР»: пророссийские шествия в Италии

9 мая в Италии состоялось шествие «Бессмертного полка», участники которого несли и символику «ЛНР»

Приуроченная ко Дню победы акция «Бессмертный полк» прошла в Италии. Её участники, кроме портретов погибших родственников, несли флаги незаконных организаций «ЛНР» и «ДНР». Некоторые взяли с собой советскую символику. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

«Уже традиционно на массовые мероприятия наши друзья выходят с символикой «республик» Донбасса, — сообщает председатель член «совета Федерации профсоюзов ЛНР» Андрей Кочетов. — Так, 7 мая в городе Неаполе силами «Интернационального движения антифашистов» (MIA) совместно с ассоциациями «Беларусь», «Парус», «Аврора», «9 Мая», «Insieme», «Gruppo armeni Napoli», при поддержке почётных консульств Российской Федерации и Республики Беларусь и при участии неаполитанских друзей и консула Венесуэлы, было подготовлено и с успехом проведено празднование Дня Победы во Второй мировой войне».

По его словам, акции прошли сразу в нескольких городах Италии: Риме и Венеции, Неаполе.

Напомним, акция «Бессмертный полк», координируемая россиянами, прошла 9 мая в оккупированном Луганске.