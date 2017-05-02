Троянский полк

С тех пор, как «георгиевская» ленточка в Украине стала символом российской агрессии, кремлевские политтехнологи разработали еще одну похожую акцию. На первый взгляд, лишенную политической окраски – «Бессмертный полк». Однако она грозит обернуться масштабными провокациями по всему Востоку и Югу Украины.

Александр Белокобыльский, «РГ»

Дьявол в деталях

Они давят на «личное», на «семейную гордость» – ведь прадедом-победителем каждый гордится.

«Чем плоха эта акция?» – спрашивает один знакомый.

Прежде всего, тем, что это – кремлевская пропаганда, которая призвана насаждать мысль, что мы – «один народ». Что странно после оккупации Россией Крыма и кровавых событий на Донбассе.

В нынешнем году на 9 мая Кремль планирует организовать такие акции во множестве городов Востока и Юга Украины.

Призывы выйти с портретами своих дедов, которые воевали с нацистской Германией, распространяются через соцсети. И главная площадка тут – даже не «Одноклассники», а «Вконтакте». Первейший признак того, что акцию раскручивают россияне, обнаруживается в самом тексте призыва:

«Приходи, будь достоин памяти своих предков! Шествие согласовано», – говорится в стандартной записи, которая дублируется во всех сообществах.

«Фраза «Шествие согласовано» – явный признак того, что акция разгоняется россиянами. Это в эрэфии подобные мероприятия надо «согласовывать». Этим дебилам невдомек, что в Украине ничего согласовывать не надо – организаторы подают заявку-уведомление, после чего уже власти и правоохранители согласовывают с организаторами меры безопасности», – указывает в комментарии пользователь Facebook Евгений Соловьев.

Московский координатор

Выдать план московских политтехнологов за «местную инициативу» – идея не новая, но она работает. Скажем, вот харьковский сайт дает новость о шествии «полка», ссылаясь на страницу в соцсети и называя организаторов «активистами».

Взглянем повнимательней на собственно сообщество «Бессмертный полк – Харьков». Количество участников, мягко говоря, небольшое – 11 человек, из них харьковчан – 5. Администратор группы – некто Владимир Орлов, представитель ООД «Бессмертный полк России».

Отправляемся глянуть, что за представитель. «Город: Москва. Место работы: Общественная организация ВЕЧЕ. Деятельность: Член Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии; Член Общественной Палаты г. Москвы». Окончил в 2000 Ульяновский филиал Военной академии тыла и транспорта (бывш. Ульяновское высшее военно-техническое училище), пять лет служил в инженерных войсках, в/ч 11105.

(Часть, подсказывает нам Google, была расформирована в середине 2000-х, а затем снова сформирована в Ростовской области в 2014-м, рядом с пылающим Донбассом, – 1-я гвардейская Брестско-Берлинская Краснознаменная инженерно-саперная бригада. Участвовала в Чеченских войнах, теперь из нее посылают в Сирию.)

Так-так. После увольнения капитан Орлов (смотрим фотоальбомы) был в журналистском пуле на митинге в поддержку В.В. Путина 4 марта 2012 «в качестве представителя Абхазского сетевого новостного агентства». Это агентство называется ANNA-News, специализируется на информационном сопровождении военных действий РФ, в том числе на пиаре «Новороссии». В марте 2014-го размещены фото из оккупированного Крыма. О, а вот и фото Орлова с нашивкой в виде флага группировки «ЛНР»!

Каждой области – по полку

В списке интересующих Владимира Орлова групп находим, кроме харьковского «Бессмертного полка», еще страницы, приписанные к Полтаве, Сумам, Чернигову, Киеву, Кропивницкому («Бессмертный полк Кировоград»), Черкассам, Днепропетровску, Одессе… В процессе поиска по ВК находим группы якобы из Запорожья, Херсона, Николаева, которые также администрирует этот Орлов.

У них идентичные аватарки, размещенные в один день – 26 мая 2016 года. И одинаково небольшое число участников. Во многих состоит всего 4 человека – сам Орлов и три девушки из российского Озерска, которые указали, что они «консультанты по красоте».

Помимо 11 шествий «Бессмертного полка», у которых есть свои страницы под управлением Владимира Орлова, находятся и другие подобные страницы. Так, существует еще одна группа «Бессмертный полк – Харьков», администраторами которой значатся Голос Севастополя и Марик Кустовский из Ростова-на-Дону (его занятия – «Русская община г. Ростов»).

Эта вторая группа создана еще в 2014 году, и раньше называлась «Голос Харькова». Среди ее фото много картинок со знаменами т.наз. «Харьковской республики». Участников тут изрядно – больше 2,8 тыс. Но, установив фильтр «Страна: Украина», мы видим, что осталось лишь 1108 участников, а указав «Город: Харьков», – и вовсе 645. Тем не менее – это какая-никакая аудитория.

Те же Голос Севастополя и Кустовский администрируют еще одну из групп «Бессмертного полка», посвященную Киеву. (Из 500 подписчиков – всего 12 киевлян). Есть и еще один паблик «Бессмертный полк Киев», где администраторы не указаны. По два паблика приписаны к Николаеву и Одессе…

В Запорожье организатором шествия выступает, по сообщению местного издания «Форпост», Константин Мамросенко, который в 2014 году участвовал вместе с террористом «Моторолой» в захвате Харьковской ОГА. В Мелитополе Запорожской области координатор «Бессмертного полка» – Екатерина Уманец, один из лидеров местного «Антимайдана».

Мариупольскую группу создал Артем Оробинский из Санкт-Петербурга. В ней из 86 участников около половины – мариупольцы. Часть – россияне, часть – жители оккупированной части Донетчины.

Примечательно, что кремлевские политтехнологи сконцентрировали свои усилия россияне на Востоке и Юге Украины. Даже не делали попыток создать подобные группы для Житомира, Винницы, Черновцов, Ивано-Франковска, Тернополя, Ровно, Луцка, Львова и Ужгорода.

Вне соцсетей и офлайн

Все эти страницы в соцсетях (включая группы по городам в «Одноклассниках» и Facebook, которые также существуют) объединены ссылками на четыре основных сайта, посвященных акции «Бессмертный полк».

Первый – это официальный сайт одноименного движения, зарегистрированный в России. Но там среди регионов есть и Украина. В футере сайта (внизу каждой страницы), к слову, указано: «При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом».

Два других, согласно данным сервиса www.whois.com, зарегистрированы в Украине – «Вера и память» (регистрация 26 февраля 2017) и «Бессмертный полк – Украина» (регистрация 11 апреля 2017). Их наполнение – это новости о том, как «активисты» настаивают на проведении акции 9 мая, как они расклеивают листовки с призывом прийти на шествие в разных городах. А также новости за прошлый год: о том, как националисты третируют ветеранов, о том, как в Украине протестуют против декоммунизации…

Четвертый сайт, на который чаще всего встречаются ссылки, – это «Бессмертный полк Украины». И с ним все особенно интересно. Несмотря на телефон с киевским кодом (044) в контактах и на то, что партнерами проекта значатся все ведущие телеканалы Украины («Интер», СТБ, ICTV, «Украина», «Новый канал», 112), сайт зарегистрирован в РФ.

Основной анонс на главной странице – «Вопреки запрету. «Бессмертный полк» победит русофобию». Интересно, разделяют ли перечисленные телеканалы эту надежду?

Расписание провокаций

Несложно представить, как патриоты Украины будут реагировать на такое шествие с красными знаменами и, более чем вероятно, – с «георгиевскими» ленточками. В том же Харькове в прошлом году такой ленточкой спровоцировал потасовку депутат горсовета (теперь уже бывший), предводитель местного медведчуковского «Украинского выбора» Андрей Лесик.

Поэтому призывы прийти на шествие – провокация чистой воды, рассчитанная на то, что 9 мая («самый Великий Праздник», как пишут организаторы) ознаменуется побоищами. И вновь в репортажах «ЛайфНьюс» и «Раша Тудей» получится показать «звериный оскал укрофашизма».

В расчете на масштабное медиа-сопровождение выстроен и план мероприятий. Шествия назначены не на одно время, как можно было бы ожидать, а разбросаны по времени, чтобы новости из одного региона сменялись сообщениями из другого. План мероприятий мы находим на сайте МОО «Вече», того самого, которое представляет московский администратор групп «Бессмертного полка» «Вконтакте» Владимир Орлов.

08.00 – Кременчуг

09.00 – Запорожье

09.00 – Мелитополь

09.00 – Полтава

09.30 – Днепр

10.00 – Киев

10.00 – Мариуполь

10.00 – Сумы

10.00 – Черкассы

11.00 – Одесса

12.00 – Измаил

12.00 – Николаев

13.00 – Харьков

14.00 – Херсон

Сегодня, понимая, кто и зачем готовит провокацию, самое главное – не дать ей осуществиться. На выбор правильного modus operandi у патриотов, как и у властей, есть еще почти неделя. Важно не потратить время впустую и быть готовыми выиграть этот раунд у кремлевской пропаганды.

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Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения