В «ЛНР» отжали на предприятии 6 миллионов «бесхозных» рублей

Свой поступок боевики объяснили тем, что хозяина предприятия нет в «республике»

В незаконной организации «ЛНР» похвастались тем, что забрали 6 миллионов рублей у коммерческого предприятия, расположенного в Луганске. Боевики мотивировали свой поступок тем, что законный владелец денег отсутствует на неподконтрольной территории. Также сообщается, что должностные лица этого предприятия обращались в «милицию ЛНР» с сообщениями о «бесхозных» деньгах.

В сообщении говорится, что деньги пошли в «бюджет республики».

Незаконная организация добавляет, что продолжает расследование на предприятии «в целях установления полной суммы незаконного дохода, полученного данной фирмой, и всех лиц, причастных к совершению преступления».