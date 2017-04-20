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«ЛДНР» остались без бензина из-за отстранения от схемы олигарха Курченко?


АЗС ЛуганскнефтепродуктВ «ЛНР» очередной топливный кризис. На большинстве заправок бензина нет в свободной продаже, а там, где есть, — отпускают не более 10 литров. Это свидетельствует об очередном переделе рынка. Подобное уже было и сопровождалось попыткой переворота, громким убийством Попробуем разобраться, что происходит за кулисами сейчас.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

Луганчанин Николай Викторович говорит, ему в субботу повезло — случайно нашел заправку, где есть бензин. Говорит, продавали не больше, чем за 10 литров, но, «к счастью», у него с собой денег было только на 6 литров.

Уже больше недели большинство АЗС на оккупированной части Луганщины стоят пустые. А там, где бензин бывал, его отпускали по талонам служебном транспорта. Правда, на улицах машин почти не стало.

– Во-первых, по талонам горючее получали представители оккупационной «администрации» — большой процент среди легковушек — это их машины. Во-вторых, перебои — именно с бензином. А дизельное топливо, сжиженный автогаз считай не пропадали с заправок. То есть я на себе топливного кризиса не почувствовал, — говорит Игорь, луганский риэлтор, у которого Daewoo Nexia переделана под газ.

Но, видя где очередь на АЗС — звонит друзьям: «вот здесь можно залить». Вчера бензин был на заправке на углу ул. Оборонной и квартала Пролетариата Донбасса (в народе — КПД).

«Ехал в сторону медицинского университета — видно, только что привезли топливо, было всего 3-4 машины, а через час возвращался, так очередь растянулась метров на 300, до «Луганскводы», как в советское время! Машин 50-60, не меньше», — рассказывает Игорь.

При этом цены, говорит он, не взлетели до небес, как бывало во время прежних топливных коллапсов в ОРЛО. Бензин продается по 44-44,5 рублей.

Проблемы на «золотом дне»

Топливо — это не только стратегический ресурс, но еще и источник постоянного и большого барыша. Ведь это недешевый товар постоянного спроса. Оптовые цены на бензин Аи-92 на сайтах трейдеров из Ростовской области начинаются от 28 рублей за литр, то есть накрутка получается до 57%, почти 16 рублей на каждом литре!

На территории, контролируемой группировками «ЛНР» и «ДНР», которые признаны в Украине террористическими, ежемесячно продаются сотни тонн горючего. (Тонна 92-го бензина, как известно, – это не 1000 литров, а на треть больше — 1,36 тысячи литров). Так что это настоящее золотое дно для того, кто контролирует поставки.

АЗС «Луганскнефтепродукт»

Брендированная АЗС «Луганскнефтепродукт». Фото с сайта предприятия

«Официальные» средства массовой пропаганды группировки «ЛНР» делают вид, что ничего чрезвычайного не случилось.

«По топливу произошли значительные нарушения графика отгрузок заводом-изготовителем бензина, поэтому сейчас есть определенная нехватка. Со всех сторон пытаемся влиять на завод-изготовитель, чтобы восстановили по договоренности график поставок. В этом направлении ведется работа », — цитировало МИА «Исток» исполняющего обязанности директора «государственного» предприятия «Луганскнефтепродукт» Олега Мичурина.

Теперь сообщают, что ситуация стабилизируется до конца недели. Но такой сбой выглядит подозрительным. Потому что это — не первый топливный кризис в Луганске и Донецке за время оккупации. И каждый раз коллапсы означали попытку перераспределения топливного рынка и знаменовались когда громким арестом, когда убийством, а однажды чуть не привели к «государственному» перевороту в группировке «ЛНР».

Третий передел

Первый кризис, с ноября до конца декабря 2015 года, началась после того, как «министерство госбезопасности» («МГБ») группировки «ЛНР» арестовало «министра топлива и энергетики» Лямина. Его обвинили в участии в схемах украинских олигархов. А когда на защиту Лямина встал главарь «ЛНР» Плотницкий (он хотел даже отстранить министра «МГБ»), его обвинили тоже, и едва не сбросили из «кресла».

Затем Плотницкий обвинял в топливном голоде бежавшего в Россию украинского олигарха Курченко. Мол, тот обещал наладить поставки бензина, а его фирмы взяли деньги и не выполнили обещаний. А «МГБ» якобы сработало на заказ Курченко. Но это была не только луганская разборка, потому прекратились поставки горючего и в Донецк. Впоследствии вопрос «разрулили», бензин пошел к оккупированным территориям из России.

Но в конце марта 2016 начинается второй топливный кризис. Накануне, 16 марта в Луганске убивают советника Плотницкого — Дмитрия Каргаев. Он занимался энергетическими вопросами и, по словам экс- «премьер-министра ЛНР» Карякина, был посредником между главарем «ЛНР» Плотницкий и олигархом Курченко.

Каргаев Дмитрий убитый

Советник Плотницкого Дмитрий Каргаев был убит в марте в подъезде своего дома. Фото «МВД ЛНР»

И вот — оккупированные части Луганской и Донецкой областей опять без бензина больше недели. Трудно поверить в случайность.

«Отжатые» заправки отдадут россиянам

Самое простое возможное объяснение нынешнего кризиса можно увидеть в словах главаря «ЛНР» Плотницкого на одном совещании. В ответ на заверения руководителя «госпредприятия» «Луганскнефтепродукт» Мичурина, что он пытается решить проблему, Плотницкий всзвился: не умеете работать — отдадите АЗС «инвесторам»!

Мичурин Олег Луганскнефтепродукт

Руководитель предприятия во время эпохальной беседы с главарем «ЛНР» Плотницким. Скриншот видео на YouTube

«Есть предложения, и они заходят со стороны различных фирм, в том числе, из Российской Федерации. Открываем полностью доступ в таком случае, раз не справляется ( «Луганскнефтепродукт». — Ред.). Должна быть выделена розничная сеть АЗС для инвесторов. Срок — до 15 мая. Вызывайте представителей, подавших заявки сюда. Пусть приезжают представители, смотрят на нефтебазу », — заявил Плотницкий.

И это в то время, когда все «национализированные» группировками «ЛНР» и «ДНР» предприятия передаются под контроль Курченко!

Ради кого «подвинется» Курченко?

«Государственное» предприятие «Луганскнефтепродукт» аффилировано Сергеем Курченко, говорит аналитик организации «Team 4 Ukraine» Александр Никоноров. Он не исключает, что перераспределение собственности связан с другим процессом, в котором играет существенную роль Курченко.

Начало кризиса совпадает с введением российскими властями новых правил экспорта сжиженного газа для заправки авто. Согласно им, компания должна пройти аккредитацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. На совещании у заместителя министра Минэнерго РФ Кирилла Молодцова 11 апреля объявили, что аккредитацию пройдут только три компании — ООО «Оил Трейд групп», ООО «Нефтепродукт трейдинг» и ООО «Перспектива трейдгруп». Все три связаны как раз с Сергеем Курченко.

Эксперт допускает, что беглому олигарху кто-то из очень влиятельных людей, которые помогли зачистить конкурентов по поставкам сжиженного автогаза в Украину, «посоветовал» потесниться на рынке ОРДЛО.

В любом случае «инвесторами» сети АЗС, которую еще раньше «национализировала» группировка «ЛНР», (то есть пользователями и получателями выгоды) станут новые персонажи. Они не будут случайными — кому попало «золотое дно» не отдают, для этого надо уже находиться в соответствующей «весовой категории». И эти персонажи получат еще большее влияние на ОРЛО.

Кто это и к какому видению будущего оккупированных территорий они склоняются — увидим до 15 мая.

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