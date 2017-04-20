«ЛДНР» остались без бензина из-за отстранения от схемы олигарха Курченко?

В «ЛНР» очередной топливный кризис. На большинстве заправок бензина нет в свободной продаже, а там, где есть, — отпускают не более 10 литров. Это свидетельствует об очередном переделе рынка. Подобное уже было и сопровождалось попыткой переворота, громким убийством… Попробуем разобраться, что происходит за кулисами сейчас.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

Луганчанин Николай Викторович говорит, ему в субботу повезло — случайно нашел заправку, где есть бензин. Говорит, продавали не больше, чем за 10 литров, но, «к счастью», у него с собой денег было только на 6 литров.

Уже больше недели большинство АЗС на оккупированной части Луганщины стоят пустые. А там, где бензин бывал, его отпускали по талонам служебном транспорта. Правда, на улицах машин почти не стало.

– Во-первых, по талонам горючее получали представители оккупационной «администрации» — большой процент среди легковушек — это их машины. Во-вторых, перебои — именно с бензином. А дизельное топливо, сжиженный автогаз считай не пропадали с заправок. То есть я на себе топливного кризиса не почувствовал, — говорит Игорь, луганский риэлтор, у которого Daewoo Nexia переделана под газ.

Но, видя где очередь на АЗС — звонит друзьям: «вот здесь можно залить». Вчера бензин был на заправке на углу ул. Оборонной и квартала Пролетариата Донбасса (в народе — КПД).

«Ехал в сторону медицинского университета — видно, только что привезли топливо, было всего 3-4 машины, а через час возвращался, так очередь растянулась метров на 300, до «Луганскводы», как в советское время! Машин 50-60, не меньше», — рассказывает Игорь.

При этом цены, говорит он, не взлетели до небес, как бывало во время прежних топливных коллапсов в ОРЛО. Бензин продается по 44-44,5 рублей.

Проблемы на «золотом дне»

Топливо — это не только стратегический ресурс, но еще и источник постоянного и большого барыша. Ведь это недешевый товар постоянного спроса. Оптовые цены на бензин Аи-92 на сайтах трейдеров из Ростовской области начинаются от 28 рублей за литр, то есть накрутка получается до 57%, почти 16 рублей на каждом литре!

На территории, контролируемой группировками «ЛНР» и «ДНР», которые признаны в Украине террористическими, ежемесячно продаются сотни тонн горючего. (Тонна 92-го бензина, как известно, – это не 1000 литров, а на треть больше — 1,36 тысячи литров). Так что это настоящее золотое дно для того, кто контролирует поставки.

«Официальные» средства массовой пропаганды группировки «ЛНР» делают вид, что ничего чрезвычайного не случилось.

«По топливу произошли значительные нарушения графика отгрузок заводом-изготовителем бензина, поэтому сейчас есть определенная нехватка. Со всех сторон пытаемся влиять на завод-изготовитель, чтобы восстановили по договоренности график поставок. В этом направлении ведется работа », — цитировало МИА «Исток» исполняющего обязанности директора «государственного» предприятия «Луганскнефтепродукт» Олега Мичурина.

Теперь сообщают, что ситуация стабилизируется до конца недели. Но такой сбой выглядит подозрительным. Потому что это — не первый топливный кризис в Луганске и Донецке за время оккупации. И каждый раз коллапсы означали попытку перераспределения топливного рынка и знаменовались когда громким арестом, когда убийством, а однажды чуть не привели к «государственному» перевороту в группировке «ЛНР».

Третий передел

Первый кризис, с ноября до конца декабря 2015 года, началась после того, как «министерство госбезопасности» («МГБ») группировки «ЛНР» арестовало «министра топлива и энергетики» Лямина. Его обвинили в участии в схемах украинских олигархов. А когда на защиту Лямина встал главарь «ЛНР» Плотницкий (он хотел даже отстранить министра «МГБ»), его обвинили тоже, и едва не сбросили из «кресла».

Затем Плотницкий обвинял в топливном голоде бежавшего в Россию украинского олигарха Курченко. Мол, тот обещал наладить поставки бензина, а его фирмы взяли деньги и не выполнили обещаний. А «МГБ» якобы сработало на заказ Курченко. Но это была не только луганская разборка, потому прекратились поставки горючего и в Донецк. Впоследствии вопрос «разрулили», бензин пошел к оккупированным территориям из России.

Но в конце марта 2016 начинается второй топливный кризис. Накануне, 16 марта в Луганске убивают советника Плотницкого — Дмитрия Каргаев. Он занимался энергетическими вопросами и, по словам экс- «премьер-министра ЛНР» Карякина, был посредником между главарем «ЛНР» Плотницкий и олигархом Курченко.

И вот — оккупированные части Луганской и Донецкой областей опять без бензина больше недели. Трудно поверить в случайность.

«Отжатые» заправки отдадут россиянам

Самое простое возможное объяснение нынешнего кризиса можно увидеть в словах главаря «ЛНР» Плотницкого на одном совещании. В ответ на заверения руководителя «госпредприятия» «Луганскнефтепродукт» Мичурина, что он пытается решить проблему, Плотницкий всзвился: не умеете работать — отдадите АЗС «инвесторам»!

«Есть предложения, и они заходят со стороны различных фирм, в том числе, из Российской Федерации. Открываем полностью доступ в таком случае, раз не справляется ( «Луганскнефтепродукт». — Ред.). Должна быть выделена розничная сеть АЗС для инвесторов. Срок — до 15 мая. Вызывайте представителей, подавших заявки сюда. Пусть приезжают представители, смотрят на нефтебазу », — заявил Плотницкий.

И это в то время, когда все «национализированные» группировками «ЛНР» и «ДНР» предприятия передаются под контроль Курченко!

Ради кого «подвинется» Курченко?

«Государственное» предприятие «Луганскнефтепродукт» аффилировано Сергеем Курченко, говорит аналитик организации «Team 4 Ukraine» Александр Никоноров. Он не исключает, что перераспределение собственности связан с другим процессом, в котором играет существенную роль Курченко.

Начало кризиса совпадает с введением российскими властями новых правил экспорта сжиженного газа для заправки авто. Согласно им, компания должна пройти аккредитацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. На совещании у заместителя министра Минэнерго РФ Кирилла Молодцова 11 апреля объявили, что аккредитацию пройдут только три компании — ООО «Оил Трейд групп», ООО «Нефтепродукт трейдинг» и ООО «Перспектива трейдгруп». Все три связаны как раз с Сергеем Курченко.

Эксперт допускает, что беглому олигарху кто-то из очень влиятельных людей, которые помогли зачистить конкурентов по поставкам сжиженного автогаза в Украину, «посоветовал» потесниться на рынке ОРДЛО.

В любом случае «инвесторами» сети АЗС, которую еще раньше «национализировала» группировка «ЛНР», (то есть пользователями и получателями выгоды) станут новые персонажи. Они не будут случайными — кому попало «золотое дно» не отдают, для этого надо уже находиться в соответствующей «весовой категории». И эти персонажи получат еще большее влияние на ОРЛО.

Кто это и к какому видению будущего оккупированных территорий они склоняются — увидим до 15 мая.