В Луганске — бензиновый коллапс?

В оккупированном Луганске продолжают нарастают проблемы с приобретением топлива для заправки автотранспорта

Бензина нет, пишет Семен Кабакаев, координатор группы «Стоп Террор». При этом, отдельные местные жители пытаются решить вопрос через свои личные связи с боевиками НМ «ЛНР» путем нелегального приобретения, при их посредничестве, топлива, находящегося на балансе военных частей.

Остается критической ситуация с наличием ГСМ на большинстве АЗС в городах Алчевск, Краснодон, Луганск, Должанский (Свердловск). Аналогичная ситуация отмечена и в городах «ДНР». В частности, бензин марки «Аи-95» в г. Донецк на АЗС отпускается только по талонам, а в отдельных случаях не более 10 л. на транспортное средство.

На территории ОРДЛО продолжаются процессы остановки горных предприятий с принудительным направлением работников в неоплачиваемые отпуска. Так, с 17.04.2017 предварительно до 25.04.2017 в г. Донецк остановлено (исключая линии откачки воды и технической поддержки с минимальной добычей) шахту «Скочинского» (причина — загружены склады, отсутствие рынков сбыта), а около 2,2 тыс . ее сотрудников отправлены в отпуск.

На этом фоне продолжается задержка в выплате зарплат. В частности, на шахте «Скочинского» горнякам выплатили до 50% заработной платы за март. Аналогичная ситуация отмечена на шахте «им. Засядько», новым директором которой назначен от ОАО «Внешторгсервис» лицо с фамилией Ракович А.В. Завод “Макеевкокс” теперь “Внешторгсервис филиал №7” — отжали даже у Нусенкиса с Орловым.

Учитывая сложившуюся ситуацию, горняками было подготовлено и направлено на адрес «министерства угольной промышленности ДНР» обращение в виде коллективного письма с требованием возобновить выплаты до уровня «украинских зарплат» и полноценно восстановить рабочий процесс. В настоящее время размер зарплат горняков сократился в среднем с 5-7 тыс. грн. до 4-6 тыс. рос. руб. (Уменьшение в 3 раза).

В данном контексте, по данным, которые проверяются, кроме «национализированных» компаний, в «ДНР» отмечаются случаи остановки предприятий с российским капиталом и работавших непосредственно на экспорт в РФ. C 10 апреля шахты Северная и Ясиновка-Глубокая объединения Макеевуголь отправили в бесплатный отпуск часть рабочих поверхности, а со вторника 17-го все шахты Макеевугля останавливают добычу и переводятся в режим водоотлива.

Терминалы порта Таганрога забиты под завязку углем из ОРДЛО. Все ждут когда “порешают вопросы”. После принятия СНБО решения о конфискации этих углей, решения в обозримом будущем не предвидится.

Харцызский трубный завод в принудительном порядке заставили уволиться и написать заявление на прием в национализированное предприятие. В ответ Ахметов оставил их без зарплаты за март и выходного пособия, руководству объявили о возбуждении уголовных дел.

На железной дороге ситуация точно такая же. Всех принудительно заставляют увольняться из ПАО(юрисдикция Украины).

Бюджетной сфере, в частности учителям режут доплаты и оклады.

На мобилизационный сбор, который организовали кураторы из Кремля, сгоняли даже студентов первого курса(несовершеннолетних) под сильнейшим прессингом и угрозой страшных кар.

Сама подготовка к сборам велась в полной секретности, а место сбора в каждом районе встречал усиленный наряд полиции и пожарный расчет с полной бочкой воды. Военкоматам уже спустили устную разнарядку: на трехнедельные сборы обеспечить явку 400-500 новобранцев-резервистов.