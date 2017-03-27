Боевики «ЛНР» выпустили блогера Геннадия Беницкого

Боевики группировки «ЛНР» отпустили луганского блогера, 53-летнего жителя Луганска Геннадия Беницкого

Об этом он сообщил Громадському радио.

По словам блогера, его отпустили еще 14 марта, но дело против него еще не закрыто.

В так называемом «министерстве госбезопасности ЛНР» заявляют, что Беницкий подозревают в «распространении экстремистских материалов» на его странице в Фейсбук.

Беницкого обвиняют в «совершении действий, направленных на разжигание вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее группировка «ЛНР» задержала блогера Эдуарда Неделяева в Луганске.

Позже боевики опубликовали видео задержания блогера. Он размещал свои посты в интернете под псевдонимом Edward Ned. Неделяева обвиняют в шпионаже в пользу Украины.