«Госбанк ЛНР» начал выдачу платежных карт

Первыми на очереди в получении карт стали сотрудники «государственных» учреждений

Так называемый «государственный банк ЛНР» начал выдачу платежных пластиковых карт сотрудникам «министерств и ведомств республики». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

В сообщении говорится, что на банковских картах изображен памятник «ополченцам».

Также сообщается, что в первую волну получателей пластиковых карт входят около трех тыс. сотрудников «министерств и ведомств», подготовивших необходимый пакет документов.

«Мы начинаем работу с сотрудниками бюджетных организаций Луганска. Речь идет о выдаче именно зарплатных карт. Стоимость оформления платежной карты, согласно тарифам, утвержденным постановлением «Совета министров ЛНР», составляет 50 рублей. Оплата за оформление платежной карты автоматически списывается с карточного счета после выдачи карты клиенту и при наличии на карточном счету суммы равной или превышающей установленную плату. Обслуживание карты, а также проведение операций в банкоматах и терминалах ­будет производиться бесплатно», — рассказала замдиректора, руководитель розничного бизнеса «госбанка ЛНР» Дарья Кондачкова.

В сообщении говорится, что для получения карты нужны паспорт и идентификационный номер. При этом в ведомстве отмечают, что «предоставляя паспорт «ЛНР», клиент обязан предоставить регистрационный номер учетной карточки физического лица плательщика налогов, полученный именно в «Луганской Народной Республике»».

По словам сотрудников ведомства, в «республике» параллельно начинают работу банкоматы и POS-терминалы, торговые терминалы в сети магазинов «Народный».

В ведомстве утверждают, что воспользоваться иными картами в «республиканских» банкоматах будет невозможно.

Выдавать карты в других населенных пунктах ОРЛО планируют начать через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в Луганске было установлено 117 платежных POS-терминалов и 6 банкоматов.