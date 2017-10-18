Депутаты РФ и «ЛНР» привезли подарки бабушке Поклонской

Родственнице депутата российской Госдуме, которая проживает в Перевальском районе, привезли крымский мед

Делегация из РФ и члены так называемого «народного совета ЛНР» навестили проживающую в Перевальском районе ОРЛО бабушку экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Натальи Поклонской. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

В сообщении говорится, что в гости к бабушке экс-прокурора поехали «депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко, глава Нижнегорского района Республики Крым Александр Петров, председатель народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко, депутат Народного Совета ЛНР, председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов».

Бабушка Натальи Поклонской, Дубровская Лидия Михайловна, проживает в селе Михайловка Перевальского района (территория, контролируемая боевиками группировки «ЛНР»). К ней и приехала делегация из РФ и «республики».

«Они подарили ей цветы, крымский мед, вино, торт, позвонили внучке, и бабушка пообщалась с ней по телефону», — рассказали в местной «райадминистрации».

Также во время визита гости подарили детскому саду «Родничок» и детско-юношеской спортивной школе Перевальска спортивный инвентарь. Также чиновники встретились с местными руководителями местных поселковых и сельских советов, руководителями местных предприятий и организаций. На встрече речь шла о сотрудничестве отдельных районов ОРЛО и РФ.

«Обсуждались пути интеграции Перевальского и Нижнегорского районов, дальнейшее сотрудничество, укрепление побратимских связей, каждый выступил с речью», — говорится в сообщении.