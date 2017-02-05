Авдеевка под обстрелами. Объявлено чрезвычайное положение

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

«Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач», – констатировал глава Донецкой ВГА, передает «Сегодня».

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. В городе объявлено чрезвычайное положение.