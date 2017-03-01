Ночь в зоне АТО была самой неспокойной за последние месяцы

В штабе АТО назвали минувшую ночь в зоне боевых действий самой неспокойной за последние месяцы.

Как заявил в эфире телеканала 112 спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, боевики непрерывно обстреливали Авдеевку в Донецкой области.

«Это самая неспокойная ночь за крайние 4-5 месяцев. Больше всего обстрелов было на Донецком направлении. Танки вели огонь. Из минометов обстреливали Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия Каменку и Зайцево. В Авдеевке обстрелы не прекращались и сейчас также продолжаются», — сказал Матюхин.

По его словам, в результате сегодняшних боевых действий в зоне АТО по состоянию на утро потерь в рядах Вооруженных сил нет.