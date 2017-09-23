Ефремова продержат под стражей до 20 ноября

Суд продлил срок содержание под стражей экс-регионала еще на 60 дней

Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя «Партии регионов» Александра Ефремова на 60 дней. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 включительно», — заявил он.

Судья, который вел слушание, отметил, что личное обязательство, личная порука, домашний арест или залог не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей Уголовного кодекса.

Напомним, Генпрокуратура Украины 4 января направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности незаконной организации «ЛНР»; государственной измене.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он и сейчас находится под арестом.