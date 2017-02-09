В Луганской области займутся «Антиблокадой»

На Донбассе создан «Штаб по разблокированию железнодорожных сообщений в Луганской и Донецкой областях». Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал представитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

По словам Лиснянского, цель инициативы – разрешить ситуацию, сложившуюся в связи с блокадой путей сообщения с неподконтрольным Донбассом.

«Мы объявили о создании данной мирной инициативы для того, чтобы разрешить этот конфликт с учетом мнения всех конфликтующих сторон. На сегодняшний день все видят две стороны конфликта — людей, которые заблокировали, и правительство Украины. Но есть еще обычные люди, которые просто становятся заложниками ситуации. Если на ТЭЦ не доставят уголь, у людей начнут выключать свет, тепло, люди пострадают. О них никто не думает. Мы являемся представителями этих людей», – сообщил Лиснянский.

Павел Лисянский также отметил, что к штабу присоединилась организация «Общественный контроль труда». Цель активистов – мирным путем договориться о разблокировании железнодорожной ветки и пропуске угля для теплоэлектростанций.

«К нам присоединилась организация «Общественный контроль труда». Мы собираем все инициативы. Мы хотим договориться, чтобы мирным путем разблокировали железнодорожную ветку и пустили уголь, чтобы люди не замерзли, теплоэлектростанции не остановились», – отметил представитель Восточной правозащитной группы.

Он также рассказал о том, что 6 февраля жители Николаевки во главе с мэром приходили к месту блокады в Светланово и просили разблокировать железнодорожное сообщение, чтобы люди не замерзли.

«Представители блокадной стороны заявили о том, что могут только нарубить дров, против местных жителей они ничего против не имеют, все вопросы — к правительству», – сказал Лиснянский.

Вместе с тем, Павел Лисянский уверен, что любой конфликт заканчивается перемирием и договоренностями.

«Есть вероятность того, что мы сможем договориться, убедить блокирующую сторону снять блокаду хотя бы на время. Я за борьбу с коррупцией, но мы должны помнить о тех людях, которые могут стать заложниками ситуации и пострадать», – отметил он.

Лиснянский также привел пример Курдюмовского глиняного завода. Предприятие находится на территории Украины, свою продукцию отгружает на территорию Украины. Но в связи с заблокированным сообщением в Бахмуте оно простаивает. Людей вынуждены отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.