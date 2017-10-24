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Тяжелоатлетка из Луганской области стала абсолютной чемпионкой Европы


Анастасия Шишанова смогла завоевать три золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров

Спортсмены из Луганской области смогли завоевать награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет и молодежи до 23 лет в Албании, в составе национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, луганская тяжелоатлетка Анастасия Шишанова стала абсолютной чемпионкой Европы среди юниоров в весовой категории до 90 кг. Она получила три золотые медали: в рывке, в толчке и в сумме двоеборья.

Еще один луганский спортсмен — Богдан Бурячок – взошел на пьедестал за бронзовыми медалями чемпионата в весовой категории до 105 кг. Он выборол три медали: в рывке, в толчке и в сумме двоеборья.

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