В Луганске взорвали одного из высших командиров «Народной милиции» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 4 февраля в Луганске взорвался автомобиль, в котором ехал первый заместитель командира корпуса «Народной милиции ЛНР» Олег Анащенко, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Около 7.50 утра около дома 22 по ул. 2-й Краснознаменной (в районе кв. Мирного) взорвался внедорожник. Сообщается, что в нем находились два человека, один из них — замкомкорпуса «Народной милиции ЛНР» Олег Анащенко.

Взрывное устройство сработало со стороны водителя.

В заявлении «Народной милиции ЛНР», которое озвучил ее «официальный представитель» Андрей Марочко, говорится, что подрыв машины расценивают как «теракт». Ответственность за него возлагают на «украинские спецслужбы».

«Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов «Народной милиции». Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», — сказал Марочко.