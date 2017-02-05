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В Луганске взорвали одного из высших командиров «Народной милиции» (ФОТО, ВИДЕО)


Место происшествияСегодня, 4 февраля в Луганске взорвался автомобиль, в котором ехал первый заместитель командира корпуса «Народной милиции ЛНР» Олег Анащенко, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Около 7.50 утра около дома 22 по ул. 2-й Краснознаменной (в районе кв. Мирного) взорвался внедорожник. Сообщается, что в нем находились два человека, один из них — замкомкорпуса «Народной милиции ЛНР» Олег Анащенко.

Машина 3Взрывное устройство сработало со стороны водителя.

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В заявлении «Народной милиции ЛНР», которое озвучил ее «официальный представитель» Андрей Марочко, говорится, что подрыв машины расценивают как  «теракт». Ответственность за него возлагают на  «украинские спецслужбы».

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«Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов «Народной милиции». Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», — сказал Марочко.

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