Алчевский меткомбинат остановил работу

Алчевский металлургический комбинат, который находится на оккупированной части Луганской области, в понедельник, 13 февраля, прекратил выплавку чугуна из-за нехватки железорудного сырья, сообщили агентству Интерфакс-Украина на предприятии.

«Прекратили работу из-за блокирования железной дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого с горно-обогатительных комбинатов группы Метинвест», — сообщил собеседник агентства.

На предприятии заявили, что 12 февраля было выплавлено около 4,5 тыс. тонн чугуна в сутки, 13 февраля — выплавка чугуна приостановлена. При этом неизвестно, когда будет возобновлена работа предприятия.

Напоминаем, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Участники блокады заявили, что не будут пропускать металл, древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет. Вагоны с углем согласились пропускать при условии ужесточения контроля над тем, что провозится на оккупированные территории.