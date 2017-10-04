В «ЛНР» признались: на заводах Алчевска катастрофа, возможны акции протеста

Так называемый «Совет министров ЛНР» выступил с открытым обращением, в котором признал полную неспособность справиться со стагнацией на градообразующих предприятиях города Алчевск.

Текст обращения «Реальная газета» приводит без изменений:

«Дорогие соотечественники! Правительство республики обеспокоено ситуацией, сложившейся на градообразующих предприятиях города Алчевска – Алчевского металлургического комбината и Алчевского коксохимического завода.

Уже более полугода эти крупнейшие предприятия республики вынуждены простаивать, теряя ценные квалифицированные кадры. За неимением работы и возможности содержать семьи работники вынуждены уезжать на заработки. В это же время на предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами.

Заверяем вас, что в ближайшее время правительство республики уделит особое внимание сложившейся ситуации на данных предприятиях и не допустит дальнейшего ухудшения уровня жизни населения».

Алчевский меткомбинат и коксохим попали в список «предприятий, переходящих под госуправление ЛНР» в марте 2017 года.

С начала конфликта предприятия города останавливались несколько раз, однако производство раз за разом возобновлялось. После «национализации» менеджмент предприятия начал покидать Алчевск — так в Мариуполь переехал многолетний гендиректор АМК Тарас Шевченко.

«Реальная газета» продолжает следить за взрывоопасной ситуацией в городе.