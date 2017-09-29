Двух журналистов приговорили к 9 годам лишения свободы за содействие «ДНР»

Согласно приговору суда, Василец и Тимонин создавали условия для трансляции канала боевиков «Новороссия ТВ»

В Житомирской области Андрушевский районный суд признал виновными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина в содействии деятельности террористической «ДНР» и разжигании межнациональной розни и приговорил их к 9 годам лишения свободы. Об этом «Українським Новинам» сообщили в прокуратуре области.

В сообщении говорится, что обвиняемые обеспечили возможность для распространения «ДНР» материалов, способствующих осуществлению террористической деятельности, создали в сети Интернет трансляционные сервисы для телеканала «Новороссия ТВ» с возможностью общедоступного ознакомления пользователей с материалами.

В ходе суда было установлено, что один из них подсудимых распространял с в СМИ материалы с призывами к совершению террористического акта и разжигал межнациональную рознь.

Второго суд признал виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации).

Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.