За «референдум» глава «ЦИК ЛНР» просил 7 миллионов, — Ходаковский

Руководитель «избирательной комиссии» Роман Лягин просил деньги за бумаги о проведении фейкового «референдума»

Так называемый глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин требовал от российского политтехнолога Александра Бородая 7 миллионов за бумаги о проведении «референдума» о поддержке провозглашения террористической республики. Об этом сообщает создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский в социальной сети.

«Про Лягина — нынешнего критика всего и вся я впервые услышал от Бородая. Передаю разговор почти дословно: «Лягин охренел — просит за документы по референдуму семь миллионов», — процитировал он диалог с Александром Бородаем, российским политтехнологом, возглавившим захват власти в Донецкой области.

При этом бывший боевик не озвучивает, 7 миллионов чего требовалось за документы.

Ходаковский рассказывает, что Бородай не выплатил деньги, а предпочел решить проблему силовыми методами.

«Я вызвал Абвера (самопровозглашенный «заместитель» командующего сил «ДНР» Сергей Здрилюк) из Горловки с автоматчиками….», — рассказал россиянин.

После проведения «референдума» Лягин попал в немилость к властям «республики» и бежал в Россию. Ныне он является большим критиком происходящего в «ДНР», обвиняя Россию в том, что она бросила народ Донбасса в беде и заверяя, что спасение региона — только в составе Украины.