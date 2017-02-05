«Заговорщика» Киселева хотят посадить на 20 лет (ВИДЕО)

«Генпрокуратура ЛНР» предъявила окончательное обвинение Виталию Киселеву, задержанному по делу о «госперевороте». Ему грозит от 12 до 20 лет.

Напомним, что в сентябре 2016 года Плотницкий заявил о подготовке «вооруженного переворота» в «ЛНР».

В ходе следствия кроме Геннадия Цыпкалова, которого впоследствии нашли повешенным в камере, был задержан один из руководителей «народной милиции ЛНР» – Василий Киселев по прозвищу «Коммунист». Он якобы дал признательные показания о механизме и круге лиц, причастных к попытке «государственного переворота», описал свою роль при осуществлении «государственного переворота».