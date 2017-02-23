Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в оккупированной зоне Донецкой области «резко увеличилось» число заявлений на получение так называемых «паспортов» «ДНР». Информацию распространили сепаратистские интернет-издания, пишет «ДонПресс».
«Число заявлений на получение паспорта гражданина «ДНР» после признания их в РФ увеличились в десятки раз», — заявил предводитель боевиков.
По его словам, даже понадобилось «привлечение дополнительных производственных мощностей», чтобы напечатать новые бланки «паспортов».
Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»
Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в оккупированной зоне Донецкой области «резко увеличилось» число заявлений на получение так называемых «паспортов» «ДНР». Информацию распространили сепаратистские интернет-издания, пишет «ДонПресс».