Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в оккупированной зоне Донецкой области «резко увеличилось» число заявлений на получение так называемых «паспортов» «ДНР». Информацию распространили сепаратистские интернет-издания, пишет «ДонПресс».

«Число заявлений на получение паспорта гражданина «ДНР» после признания их в РФ увеличились в десятки раз», — заявил предводитель боевиков.

По его словам, даже понадобилось «привлечение дополнительных производственных мощностей», чтобы напечатать новые бланки «паспортов».