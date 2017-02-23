Аналитик допускает покушения на жизни Козицына и Безлера

Внезапная смерть бывшего «главы» террористической ЛНР Виталия Болотова, взрыв автомобиля с начальником управления «народной милиции» ЛНР Олегом Анащенко связаны с зачисткой «республики» после неудавшегося переворота, — пишет глава «Правой справы» Дмитрий Снегирев.

Об этом рассказал сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«В сентябре 2016-го во время допросов «заместителя командующего народной милиции» ЛНР Виталия Киселева (позывной «Коммунист»), задержанного по обвинению в организации покушения на главаря ЛНР Игоря Плотницкого, он дал показания о причастности к мятежу ряда лиц, среди которых были Анащенко, Болотов, «министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР» Сергей Литвин и экс-спикер «народного совета» ЛНР Алексей Карякин. Ликвидация Анащенко, Болотова и Литвина связана именно с этим», — написал эксперт на своей странице в фейсбуке.

Комментируя вопрос, для кого еще из известных главарей террористов существует угроза ликвидации, Дмитрий Снегирев предположил, что следующими могут стать лидер «донских казаков» Николай Козицын и российский террорист Игорь Безлер по прозвищу «Бес».

«Безлеру предъявлено обвинение в краже 196 млн гривен. А Козицына обвиняют в предательстве интересов «донского казачества». Примечательно, что перед ликвидацией «Гиви» ему также было предъявлено обвинение в финансовых махинациях, предательстве интересов его подразделения «Сомали» и массовой гибели бойцов этого подразделения во время боев под Авдеевкой», — говорит общественный деятель.