Человеку, который якобы готовил «захват власти в ДНР» дали 22 года тюрьмы

В «ДНР» обвинили мужчину в том, что он хотел создать украинский батальон «Макеевка», а потом – войти в состав другого батальона и захватить власть в ОРДО

Так называемый суд «ДНР» приговорил жителя оккупированного города Макеева к 22 годам лишения свободы за «участие в подготовке насильственного захвата власти в ДНР». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

В частности, по словам боевиков, обвиняемый мужчина пытался создать отдельный украинский батальон спецназначения «Макеевка».

«Жителю Макеевки назначено наказание в виде 22-х лет лишения свободы и штрафа… По данным следствия, в июле 2014 года осужденный, находясь в Днепропетровске, получил предложение вступить в батальон МВД Украины «Шахтерск», в задачи которого входил насильственный захват власти в ДНР», — говорится в сообщении.