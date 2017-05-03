2 мая Луганск почтил память погибших

В Луганске зажгли свечи в память о погибших

2 мая в Луганске прошли мемориальные мероприятия, посвященные годовщине пожара, случившегося в одесском доме профсоюзов в мая 2014 года. Утром во вторник в Сквере Героев Великой Отечественной войны около 20 человек почтили память погибших одесситов возложением цветов и минутой молчания. Здесь же вечером оказание почестей жертвам пожара продолжилось траурным митингом. По данным с сайта «Луганский информационный центр», акцию посетили более тысячи человек. Участники мероприятия вспоминали хронологию одесского пожара, несли цветы и зажигали свечи.

Вспоминали о трагедии не только в центре Луганска. Глава незаконной организации «ЛНР» Игорь Плотницкий призвал луганчан зажечь свечи у себя дома в память о погибших в одесском доме профсоюзов.

Кроме того, в 20.00 Луганске прозвучала сирена системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Несмотря на то, что о сигнале предупреждали по телевидению и в интернете, многие жители города были напуганы сиреной, о чем рассказали в социальных сетях.