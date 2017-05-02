Первомай в «ЛНР»: луганчан удивило обилие российских флагов

Часть участников первомайского шествия вышли с российскими триколорами.

Праздничные мероприятия в «ЛНР» начались с шествия предприятий и организаций, оставшихся на оккупированной территории. «Федерация профсоюзов ЛНР» уже отчиталась, что в параде приняли участие почти 40 тысяч человек. Часть участников парада несли флаги России, что вызвало удивление к некоторых пользователей социальных сетей.

«Почему люди идут с российскими флагами? Луганск пока не Россия», — интересовались луганчане в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи пишут о том, что раз Россия оплачивает электричество, песни и зарплаты на территориях незаконной организации «ЛНР», то эти территории можно считать Россией. А поднятые триколоры – дань уважения.

Напомним, что сейчас большинство коммуникаций между ОРДЛО и Украиной оказались оборваны.