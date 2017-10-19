В «ДНР» снова дали крупный срок «украинскому шпиону»

Жителя Дебальцево приговорили к 11 годам тюрьмы за «шпионаж в пользу Украины»

Так называемый «военный трибунал ДНР» приговорил жителя Дебальцево к 19 годам лишения свободы якобы «за шпионаж в пользу Украины». Об этом сообщает «генпрокуратуры ДНР».

«За шпионаж в пользу Украины и незаконное хранение оружия житель Дебальцево осужден на 19 лет лишения свободы. Приговором Военного Трибунала на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики гражданин Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 321 и 256 УК ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый человек (его имя не называется) «собирал и передавал информацию украинским спецслужбам о личном составе, вооружении, количестве и дислокации военной техники ДНР за материальное вознаграждение».

Ранее сообщалось, что так называемый «военный трибунал ДНР» приговорил двоих жителей оккупированного Донецка к 14 годам лишения свободы якобы за шпионаж в пользу Украины.