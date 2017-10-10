Двум украинцам в «ДНР» дали 14 лет за «шпионаж»

Еще двоих жителей оккупированной территории обвинили в сотрудничестве с ВСУ и приговорили к длительному сроку

Так называемый «военный трибунал ДНР» приговорил двоих жителей оккупированного Донецка к 14 годам лишения свободы якобы за шпионаж в пользу Украины. Об этом заявил фейковая «генеральная прокуратура ДНР».

«Приговором Военного трибунала на правах палаты Верховного суда Донецкой Народной Республики обвиняемые П. и Г. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (шпионаж), им назначена мера наказания в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В «ДНР» заявляют, что обвиняемые начали сотрудничество с Украиной в феврале 2015 года. Якобы в их задачи «входили сбор и передача сопредельной стороне сведений о передвижении военной техники и дислокации подразделений ДНР».

«Гражданка Г., действуя в интересах разведки министерства обороны Украины, склонила гражданина П. к сотрудничеству с целью осуществления деятельности по сбору и передаче сведений военного характера для использования их против безопасности Республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за июль 2017 года так называемый «военный трибунал ДНР» вынес четыре приговора по обвинению в шпионаже. Ровно столько же приговоров было озвучено в период с 2016 года по июль 2017 года.