В «ЛНР» жителю Первомайска дали 13 лет за «шпионаж»

Украинца обвинили в том, что он передавал информацию в украинской разведке «в ущерб безопасности ЛНР»

Так называемый «военный суд ЛНР» приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Первомайска, который, по мнению боевиков, работал на Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны (МО) Украины. Об этом пишут сепаратистские СМИ со ссылкой на пресс-службу «МГБ ЛНР».

«Министерством государственной безопасности ЛНР выявлен и задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Костенников Анатолий Тихонович, 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

Обвиняемого признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь жителем Первомайска, он был завербован военнослужащими ГУР МО Украины и осуществлял разведывательную деятельность на территории Республики, а именно занимался сбором и передачей сведений военного характера в ущерб безопасности ЛНР», — заявили в так называемом «министерстве».