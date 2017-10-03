Участник батальона «Призрак» получил 10 лет тюрьмы

Боевик, воевавший на стороне группировки «ЛНР» наказан сроком за участие в деятельности террористической организации

Житель Луганской области, воевавший в рядах так называемого батальона «Призрак», получил 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Луганской области, который в 2014 году добровольно вступил в ряды так называемого батальона «Призрак»», — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что боевик оказал сопротивление выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении АТО. Во время досудебного расследования боевику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников «ЛНР», причастных к событиям 2014 году на территории Луганской области.

Боевик «ЛНР» признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).