Яркая потаенная жизнь довоенного Луганска

Бурное обсуждение на грани скандала вызвало высказывание министра культуры Нищука о причинах медленного продвижения украинской культуры на Восток. Хотя современная украинская культура существовала до войны на ныне оккупированных территориях. Виртуальный музей культуры и общественного активизма предвоенного десятилетия презентовали на днях в Киеве.

Александр БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, Радіо Свобода

Мощный всплеск произошел в десятилетие между Оранжевой революцией и Революцией достоинства, в частности, в Луганске. Сохранить память об этом малоизвестном за пределами Донбасса движение призван виртуальный музей Luhansk’s Art & Facts .Он создан активистами литературного объединения «СТАН» при поддержке Гете-Института (Goethe-Institut) и представлен 24 ноября в Киеве.

Луганский публицист Константин Скоркин писал как-то, что за последние лет 10 перед войной было сделано много, чтобы нарастить культурный слой в Луганске. Но «русская весна» его счистила, оставив хтоническую бездну. Подавляющее большинство культуртрегеров, поэтов, художников — тех, кто был причастен к этой работе, — теперь рассеяны по Украине и миру. Вместе со своими воспоминаниями.

Создавали виртуальный музей, как подчеркивает председатель объединения «СТАН» Ярослав Минкин, люди, которые не имели отношения к культурному движению в Луганске.

«Я сознательно не касался исследовательского процесса. Весь контент взят из сотен интервью и массива медийных текстов. То, как выглядит музей сейчас, — это взгляд извне», — говорит он.

Потаенная жизнь Луганска

В этом необычном музее экспонатами являются не только предметы (картины, инсталляции, книги), но и люди, общественные движения, художественные объединения, значимые места и даже события.

Интересные люди, «места силы» луганской творческой тусовки, гротескные перфомансы и головокружительные сюжеты увлекли исследователей. Локальные легенды и предания, самиздат и официально (но малыми тиражами) изданные книги, «широко известны в узких кругах» музыкальные группы, камерные экспериментальные театры, клубы досуга — от любителей кино к любителям настольных игр…

«Когда мы начинали работать, нам было трудно на самом деле представить, как это можно реализовать. Нам помогли разработать концепцию наши друзья из немецкого музея Friedrichshain-Kreuzberg. В сотрудничестве с ними постепенно рождалась систематизация и главные черты будущего музея», — рассказывает Ярослав Минкин.

Интересности и неожиданности ждут в музее и луганчан. Не всякий из них знает, что, скажем, музыка луганчанина Виталия Лебухорського под псевдонимом Oil Texture издается на норвежском лейбле, а группа «Мёртвые груши» известны в Финляндии.

Здесь представлены слои реальности, которые в повседневной жизни, в «естественной среде» могли и не пересекаться. Любители искусств могли не сталкиваться с субкультурой футбольных фанатов — ультрас «Зари». А философы (профессиональные ученые и исследователи-любители) из «Монтеневского общества» — с миром ролевых игр. Параллельные миры официального искусства (академической сцены, творческих союзов) и андеграундных исполнителей и мероприятий также сосуществуют в пространстве Luhansk’s Art & Facts.

Необходимость зафиксировать ту утраченную сегодня реальность, говорят в объединении «СТАН», почувствовали, когда оказалось, что некоторых изданных в те годы книг почти не осталось в наличии. Что уж говорить о воспоминаниях, сверху по которым прошлась война. Забывается все, и через несколько лет может не остаться от прежней жизни вообще ничего.

«Сепары» рядом с патриотами

Когда путешествуешь «залами» виртуального музея, удивляешься разнообразию культурной жизни утраченного Луганска. Наверное, если бы это собрание «арта и фактов» появилось несколько лет назад и получило известность, множество стереотипов про «лишенный культуры Донбасс» не родились бы вовсе.

Коллекция музея вызвала неоднозначную реакцию у луганчан-патриотов Украины, которым пришлось выехать с охваченной террором территории, ныне подконтрольной группировке «ЛНР». Дело в том, что среди персон в экспозиции можно встретить одиозные фигуры нынешних пропагандистов «Новороссии». В частности, — председателя «Союза писателей ЛНР» Глеба Боброва, бывшую участницу объединения «СТАН», а ныне члена упомянутого «СП ЛНР» Елена Заславскую.

А рядом со, скажем, ироничным стёбовым проектом «Вопросов больше не имею!» в музее представлены и пропагандистская продукция, созданная в рамках областного проекта «Патриот Луганщины». Тогда был сделан цикл «Луганщина в лицах» под руководством Родиона Мирошника, который сейчас является представителем группировки «ЛНР» на Минских переговорах.

Однако создатели музея объясняют: они пытались создать полную картину культурной жизни Луганска. А без этих лиц и произведений представление было бы однобоким, и посетителю трудно было бы понять все дальнейшие события на Донбассе.

Нарекания луганчан — неполнота и временные рамки

За полгода работы инициативная группа прошла путь от идеи до начала ее реализации. «Начала» – потому что коллекция будет пополняться. Экспонат может предложить кто угодно, воспользовавшись соответствующей кнопкой на сайте.

«Это новый для Украины опыт, когда музей вырастает из общины, когда люди сами его создают. Община сама, а не команда сборщиков, творит свою память. Команда может выступать инициатором, а артефакты добавляют люди », — говорит один из авторов виртуального музея, Ивано-Франковска Богдан Дубилевський.

Это ответ на многочисленные замечания луганчан: «А где об этом группа?», «А почему не о того художника?», «Вот бы еще об этом месте!»

В некоторых вызвал вопрос ограниченность периода, который охватывает музей Luhansk’s Art & Facts — 2004-2013 годы.

«Кроме крупных выдающихся событий — Оранжевой революции и Евромайдана, временные рамки обусловлены тем, что в этот период была динамика, которую мы не могли бы проследить в другой период. В частности, начался диалог альтернативной культуры официальной », — объясняет член команды музея Светлана Ославская.

Этой динамике способствовало, наверное, плотное вхождение в повседневную и культурную жизнь интернета – особенно социальных сетей как площадок для коммуникации. Художники получили больше возможностей для общения с аудиторией. Люди с одинаковыми увлечениями собирались и начинали делать что-то интересное, и интересно не только для них.

Также не все согласны с сочетанием в одном музее культуры и социального активизма. Но тут ничего не поделаешь: одно с другим в Луганске было тесно связано. Даже аполитичные, казалось бы, арт-инициативы получали на Донбассе общественное звучание. Как, скажем, индустриальный постапокалиптический проект Vanishing Soil.

Свою миссию создатели виртуального музея видят как в сохранении памяти, разрушения стереотипов относительно культурного пространства Донбасса, так и в возложении фундамента для будущего возрождения региона.