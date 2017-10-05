Высокая цена за аренду жилья стала основной причиной возвращения переселенцев в ОРДЛО

Согласно опросу правозащитников, 42% переселенцев вернулись из-за невозможности платить аренду, еще 29% заявили, что жизнь в ОРДЛО стабилизировалась, и туда можно вернуться

Согласно итогам опроса, проведенного правозащитниками, треть граждан, пересекающих линию разграничения на Донбассе, покинули свои дома из-за вооруженного конфликта. Почти половина из них вернулись в ОРДЛО. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного БФ «Право на защиту» в июне и июле 2017 года.

Согласно опросу, большинство респондентов (91,3%) назвали территории, контролируемые боевиками «Л-ДНР» своим местом жительства до начала вооруженного конфликта в 2014 году. При этом, 79,6% из них отметили, что на время проведения опроса постоянно проживают в районах, которые сейчас контролируются боевиками «ДНР/ЛНР».

27% опрошенных рассказали, что из-за конфликта были вынуждены переехать. 46% из них впоследствии вернулись в ОРДЛО.

«42% тех, кто вернулся, назвали высокую арендную плату основной причиной возвращения. 29% причиной возвращения отметили стабилизацию на прежнем месте жительства, а 18% — невозможность найти работу по месту пребывания. 32% тех, кто вернулся, назвали другие причины, среди которых преобладали желание жить дома, уход за родственниками и страх потерять жилье», – говорится в сообщении

Негативное отношение местных жителей в качестве причины возвращения на подконтрольную боевикам территорию назвали менее 1% от тех, кто решил вернуться.

Сейчас в Украине зарегистрировано около 1,5 миллиона вынужденных переселенцев, что составляет почти 4% от всего населения страны.

Как считает экс-вице-президент Института мира Лорен Ван Метр, переехавшие из зоны конфликта на Донбассе люди могут сыграть важную роль в закреплении демократии в громадах.

«Сотрудничая с переселенцами и закрепляя демократический институт, улучшая социальную сплоченность, Украина может подорвать стратегию Путина в регионе», – заявила она.