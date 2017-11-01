Матиос: в ОРДЛО действуют центры по организации терактов в Украине

По словам военного прокурора, помощь боевикам оказывали люди, проживающие в разных областях Украины

На территории, контролируемой боевиками «Л-ДНР» действуют центры по организации террористических актов. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он подчеркнул, что правоохранители близки к выявлению людей, которые смогли сделать террористические акты частыми.

«Могу утверждать, что на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами спецслужб [России] – конкретнфми фамилиями этих людей следствие владеет… [Эти центры] поставили террористические акты на поток. Помощь в исполнении этих актов предоставляло довольно большое число граждан, проживающих в разных областях [Украины]», – сказал Матиос во время брифинга в Киеве.

По словам военного прокурора, не важно, понимали ли эти люди, что они передавали взрывчатку.

«Сейчас идет работа над тем, чтобы этих людей задержать», – добавил Матиос.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ опубликовали видео момента закладки взрывчатки в автомобиль полковника СБУ Хараберюша. Также была задержана женщина, которая призналась в организации взрыва в Мариуполе.