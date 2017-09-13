«Л-ДНР» и Россию в очередной раз призвали соблюдать «школьное перемирие»

Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать режим тишины и не угрожать безопасности школьников

Во время скайп-встречи подгруппы по безопасности, украинская сторона призвала Российскую Федерацию и ОРДЛО соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер в Фейсбуке.

«Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Из-за обстрелов страдают мирные жители. Дети не могут спокойно посещать школу. Под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия – безопасность детей во время учебного года», — написала она.

По ее словам, также украинская сторона потребовала, чтобы каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные – публично наказаны.

В это время сепаратистские СМИ, ссылаясь на заявления представителя «ЛЕП» на переговорах в Минске Владислава Дейнего, сообщили, что представители «республики» собираются поднять вопрос об эффективности проведения видеоконференций. По их мнению, скайп-встречи «являются бесполезной потерей времени».

Ранее сообщалось, что главарь «ЛНР» Плотницкий своим указом назначил Владислава Дейнего исполняющим обязанности «министра иностранных дел» фейковой «республики». Покинет «министр» занимаемый пост уполномоченного представителя «ЛНР» на Минских переговорах, неизвестно.